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    В России впервые начали непрерывное чтение Корана

    Непрерывное чтение Корана уникально не только для Татарстана, но и для России

    Баку. 02 января. REPORT.AZ/ В мечети Кул Шариф (Казань) в пятницу начали непрерывное круглосуточное чтение Корана.

    "Круглосуточно, 365 дней в году, на протяжении всех времен года в мечети Кул Шариф будут читать Коран и возносить молитвы за благополучие России и Татарстана", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

    Непрерывное чтение Корана уникально не только для Татарстана, но и для России, поскольку организовано впервые в стране.

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