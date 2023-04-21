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В Нахчыване совершен праздничный намаз

В Нахчыване совершен праздничный намаз В Нахчыванской Автономной Республике совершен праздничный намаз по случаю завершения в Азербайджане месяца Рамазан.
Религия
21 апреля 2023 г. 09:52
В Нахчыване совершен праздничный намаз

В Нахчыванской Автономной Республике совершен праздничный намаз по случаю завершения в Азербайджане месяца Рамазан.

Как передает Report, религиозные обряды были проведены в мечетях Сарванлар, Джаме и Казым Гарабекир Паша в городе Нахчыван.

Праздничный намаз совершался также в мечетях других районов Автономной Республики.

После праздничного намаза были прочитаны молитвы.

Отметим, что в этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 23 марта. 1-е число месяца шаввал (21 апреля) - праздник Фитр (Рамазан). Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров, 21 и 22 апреля в Азербайджане отмечается праздник Рамазан. Так как 22 апреля приходится на субботу, то в соответствии с Трудовым кодексом 21-24 апреля не считаются рабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda bayram namazı qılınıb

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