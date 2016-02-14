В Мехико более 200 тысяч человек вышли приветствовать папу Франциска

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Около 230 тыс. человек в субботу вышли на улицы и площади столицы Мексики, чтобы поприветствовать папу Франциска. Первый апостольский визит предстоятеля Римско-католической церкви начался с торжественной церемонии в Национальном дворце на площади Сокало в историческом центре города, после чего глава Святого престола обратился к мексиканским епископам в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщило правительство Мехико, на Сокало собрались около 50 тыс. человек, многие из которых провели ночь под открытым небом, чтобы увидеть понтифика. Еще 180 тыс. человек расположились вдоль маршрута следования его кортежа из апостольской нунциатуры (дипломатического представительства Ватикана). Для обеспечения безопасности были привлечены несколько тысяч полицейских, еще около тысячи сотрудников министерства cоциального развития занимались решением организационных вопросов.

Reportсо ссылкой на ТАСС отмечает, что в воскресенье папа Франциск совершит богослужение в Экатепеке, неблагополучном пригороде Мехико, на котором, как ожидается, будут присутствовать около 2 млн человек.