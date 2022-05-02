В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан. По этому случаю во всех мечетях страны были совершены праздничные молитвы.

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан. По этому случаю во всех мечетях страны были совершены праздничные молитвы.

Как сообщает Report, в одной из крупнейших мечетей Баку - Аждарбай - в 9:00 была проведена праздничная молитва с участием первого заместителя председателя Управления мусульман Кавказа Салмана Мусаева.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде не присутствовал на праздничной молитве, поскольку находится с визитом в Страсбурге.

Праздничный намаз в мечети Тезе Пир будет совершен в 10:00.

Отметим, что месяц Рамазан в Азербайджане начался 2 апреля этого года. В связи с празднованием Рамазана 2-3 мая в Азербайджане являются нерабочими днями.