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В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз

В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз В Азербайджане отмечается праздник Рамазан. По этому случаю во всех мечетях страны были совершены праздничные молитвы.
Религия
2 мая 2022 г. 09:22
В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан. По этому случаю во всех мечетях страны были совершены праздничные молитвы.

Как сообщает Report, в одной из крупнейших мечетей Баку - Аждарбай - в 9:00 была проведена праздничная молитва с участием первого заместителя председателя Управления мусульман Кавказа Салмана Мусаева.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде не присутствовал на праздничной молитве, поскольку находится с визитом в Страсбурге.

Праздничный намаз в мечети Тезе Пир будет совершен в 10:00.

Отметим, что месяц Рамазан в Азербайджане начался 2 апреля этого года. В связи с празднованием Рамазана 2-3 мая в Азербайджане являются нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan məscidlərində bayram namazı qılınıb

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