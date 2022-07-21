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В Грузии Аллахшукюра Пашазаде наградят специальной медалью

В Грузии Аллахшукюра Пашазаде наградят специальной медалью Патриархия Грузии подготовила специальную медаль для председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде
Религия
21 июля 2022 г. 15:54
В Грузии Аллахшукюра Пашазаде наградят специальной медалью

Патриархия Грузии подготовила специальную медаль для председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом епископ Грузинской православной церкви Митрополит Шио сказал на встрече между председателем УМК и патриархом Грузии Илией II.

По его словам, А.Пашазаде удостоен специальной медали за большой вклад в развитие грузинско-азербайджанских межрелигиозных и межнациональных отношений.

Епископ отметил, что медаль будет вручена завтра в резиденции Илии II на торжественной церемонии.

Митрополит Шио также выразил признательность Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) за большую поддержку Патриархии Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Gürcüstanda xüsusi ordenlə təltif ediləcək

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