В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы

Из-за пандемии коронавируса в этом году в Азербайджане не будет совершен праздничный намаз на Гурбан байрамы.
Как стало известно Report, Управление мусульман Кавказа рекомендовало совершить намаз дома.
В то же время гражданам рекомендуется заказывать жертвенное животное онлайн.
Напомним, что 31 июля – 1 августа в Азербайджане будет отмечаться Гурбан байрамы. Второй праздничный день выпадает на субботу, и в связи с тем, что выходной и праздничный дни совпали, для работающих в пятидневную рабочую неделю рабочим днем будет 4 августа, в шестидневную неделю – 3 августа.