В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы

В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы

14 20 Из-за пандемии коронавируса в этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрам. Как стало известно Report, Управление мусульман Кавказа рекомендовало совершить намаз дома. В то же время гражданам рекомендуется заказывать

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Из-за пандемии коронавируса в этом году в Азербайджане не будет совершен праздничный намаз на Гурбан байрамы. Как стало известно Report, Управление мусульман Кавказа рекомендовало совершить намаз дома. В то же время гражданам рекомендуется заказывать жертвенное животное онлайн. Напомним, что 31 июля – 1 августа в Азербайджане будет отмечаться Гурбан байрамы. Второй праздничный день выпадает на субботу, и в связи с тем, что выходной и праздничный дни совпали, для работающих в пятидневную рабочую неделю рабочим днем будет 4 августа, в шестидневную неделю – 3 августа. Подпишитесь на наш Telegram канал











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Версия на английском языке Eid al-Adha prayer not to be performed in Azerbaijan amid pandemic

Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda Qurban bayramı namazı qılınmayacaq