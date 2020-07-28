О нас
Report Georgia

В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы

В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы 14 20 Из-за пандемии коронавируса в этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрам. Как стало известно Report, Управление мусульман Кавказа рекомендовало совершить намаз дома. В то же время гражданам рекомендуется заказывать
Религия
28 июля 2020 г. 15:06
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы

Из-за пандемии коронавируса в этом году в Азербайджане не будет совершен праздничный намаз на Гурбан байрамы.

Как стало известно Report, Управление мусульман Кавказа рекомендовало совершить намаз дома.

В то же время гражданам рекомендуется заказывать жертвенное животное онлайн.

Напомним, что 31 июля – 1 августа в Азербайджане будет отмечаться Гурбан байрамы. Второй праздничный день выпадает на субботу, и в связи с тем, что выходной и праздничный дни совпали, для работающих в пятидневную рабочую неделю рабочим днем будет 4 августа, в шестидневную неделю – 3 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Eid al-Adha prayer not to be performed in Azerbaijan amid pandemic
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda Qurban bayramı namazı qılınmayacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
26 июля 2020 г. 16:34
В США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
ФотоВ США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
22 июля 2020 г. 06:42
В Масазыре горит автомобиль
В Масазыре горит автомобиль
26 июля 2020 г. 16:15
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
21 июля 2020 г. 21:14
В Баку написавший сообщение молодой женщине полицейский уволен с работы
В Баку написавший сообщение молодой женщине полицейский уволен с работы
22 июля 2020 г. 12:16
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
25 июля 2020 г. 03:15
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
26 июля 2020 г. 15:13
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
25 июля 2020 г. 15:12

Последние новости

15:43
Украина ввела временный безвизовый режим для туристов из Китая Туризм
15:10
ВидеоКаждая третья женщина в мире подвергается насилию Мультимедиа
15:08
SOCAR может утвердить новый стратегический план развития осенью Энергетика
15:06
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы Религия
14:59
Глава МИД: Бездумные военные действия Армении нацелены на нарушение мирных переговоров Нагорно-карабахский конфликт
14:54
В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19 Другие страны
14:32
В ряде районов Баку отключат воду Инфраструктура
14:26
ФотоВ Гяндже 5 029 лиц нарушили карантин, 12 человек арестованы Происшествия
14:13
Планируется очередная эвакуация азербайджанцев из Грузии В регионе
14:13
Из-за пандемии максимально ограничино число паломников Хадж Другие страны
14:08
Халик Мамедов: В SOCAR работает всего один иностранец Энергетика
14:05
ФотоАзербайджан: рай для бёрдеров Туризм
13:59
На Ясамале территория вокруг озера приведена в прежнее состояние Экология
13:50
Департамент SOCAR обнародовал основные показатели деятельности Энергетика
13:44
Завтра в Баку ветер немного усилится Экология
Вся новостная лента