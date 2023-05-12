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В бакинской мечети "Джума" впервые после ремонта совершен пятничный намаз

В бакинской мечети "Джума" впервые после ремонта совершен пятничный намаз В расположенной в Наримановском районе Баку мечети "Джума" совершен первый после ремонта пятничный намаз.
Религия
12 мая 2023 г. 13:19
В бакинской мечети Джума впервые после ремонта совершен пятничный намаз

В расположенной в Наримановском районе Баку мечети "Джума" совершен первый после ремонта пятничный намаз.

Об этом сообщает Report.

Как отметил имам Джейхун Рустамов, в период установления независимости Азербайджана в стране насчитывалось всего 17 мечетей: "Сегодня в нашей стране функционируют 2 246 мечетей. Наше государство наряду с успехами в экономической, политической и дипломатической сферах обращает на себя внимание образцовой религиозной и духовной жизнью".

Мечеть функционирует с 1998 года. По инициативе президента Ильхама Алиева в 2021 году мечеть закрыли на реконструкцию и капитальный ремонт. Работы были завершены в апреле текущего года.

20 апреля с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие мечети "Джума" после ремонта.

Первый этаж мечети общей вместимостью 600 человек предназначен для мужчин, а второй – для женщин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNərimanovdakı “Cümə” məscidində təmirdən sonra ilk Cümə namazı qılınıb

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