В бакинской мечети "Джума" впервые после ремонта совершен пятничный намаз

В расположенной в Наримановском районе Баку мечети "Джума" совершен первый после ремонта пятничный намаз.

В расположенной в Наримановском районе Баку мечети "Джума" совершен первый после ремонта пятничный намаз.

Об этом сообщает Report.

Как отметил имам Джейхун Рустамов, в период установления независимости Азербайджана в стране насчитывалось всего 17 мечетей: "Сегодня в нашей стране функционируют 2 246 мечетей. Наше государство наряду с успехами в экономической, политической и дипломатической сферах обращает на себя внимание образцовой религиозной и духовной жизнью".

Мечеть функционирует с 1998 года. По инициативе президента Ильхама Алиева в 2021 году мечеть закрыли на реконструкцию и капитальный ремонт. Работы были завершены в апреле текущего года.

20 апреля с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие мечети "Джума" после ремонта.

Первый этаж мечети общей вместимостью 600 человек предназначен для мужчин, а второй – для женщин.