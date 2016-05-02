В Баку сегодня доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку сегодня будет доставлена частица Благодатного огня из Иерусалима, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

"Сегодня в 17:00 в кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку прибудет Благодатный огонь", - заявил глава пресс-службы епархии отец Мефодий.

По его словам, в среду огонь будет передан в Михайло-Архангельскую церковь, в четверг - в православный храм Серафима Саровского в Сумгайыте, в пятницу - в Собор Рождества Пресвятой Богородицы, а далее огонь будет отправлен в ряд регионов страны - Гянджу, Хачмаз и др.

"Наряду с этим 3 мая в Капельхаусе состоится благотворительный Пасхальный праздник для детей, а 5 мая - в Православном религиозно-культурном центре состоится чествование Пасхи для ветеранов Великой Отечественной войны и поздравление по случаю праздника Победы", - подчеркнул глава пресс-службы епархии.

Благодатный огонь ежегодно возгорается в канун Пасхи, в Великую субботу, в иерусалимском храме Гроба Господня.