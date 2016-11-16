В Баку прошло мероприятие на тему "Азербайджан - образец толерантности"

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Египетском центре связей в области культуры и образования прошло мероприятие на тему "Азербайджан - образец толерантности".

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики, на мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда "Знание" Октай Самедов, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Азад Мамедов, ученый-востоковед, декан факультета богословия БГУ Васим Мамедалиев, сотрудники фонда и пр.

Выступивший председатель Центра связей в области культуры и образования Ахмед Сами Элайди рассказал, что за время проживания в Азербайджане был свидетелем теплого, дружеского отношения и атмосферы толерантности.

По словам Октая Самедова, толерантность заложена как ценность в генетической памяти азербайджанского народа.

Заявив о проживании в Азербайджане представителей всех распространенных в мире религий, академик Васим Мамедалиев сказал, что к каждой из них в нашей стране относятся с большим уважением.

Участникам мероприятия также представили документальный фильм "Азербайджан - образец толерантности".