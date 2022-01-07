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Православные христиане Азербайджана отмечают Рождество

Православные христиане Азербайджана отмечают Рождество 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово
Религия
7 января 2022 г. 10:32
Православные христиане Азербайджана отмечают Рождество
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Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово.

Во всех православных храмах Азербайджана проводятся праздничные богослужения.

Это особый день для верующих, отражающий уважение и мудрость по отношению друг к другу, время, когда стоит забыть любые разногласия и дать место радости.

До наступления праздника православные обычно соблюдают 40-дневный Рождественский пост, во время которого не употребляют яйца, мясо и молочные продукты, алкоголь, лишь иногда разрешена рыба. Пост начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Поскольку последний день перед постом приходится на день памяти святого апостола Филиппа, то сам пост также принято называть Филипповкой (Пилиповкой). Садиться за рождественский стол необходимо с появлением первой звезды, которую называют Вифлеемской. Святой Вечер начинается молитвой и зажжением рождественской свечи.

Report представляет фоторепортаж из Кафедрального собора Жен Мироносиц в Баку, где в честь праздника состоялась Рождественская служба.

Фото: Эхтирам Джаби

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