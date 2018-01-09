В Баку организован прием по случаю Рождества

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Бакинская и Азербайджанская епархия Русской православной церкви организовала прием по случаю Рождества.
Как передает Report, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр передал поздравления по случаю Рождества.
Он сказал, что такие мероприятия стали уже традицией, что этот праздник отмечается в Азербайджане на высоком уровне.
Александр отметил, что 2017 год запомнился для всего мира, в том числе Азербайджана многими событиями. Минувший год был объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». В связи с этим как в стране, так и за рубежом были проведены многочисленные мероприятия, встречи. Людям, находящимся в поиске межцивилизационного, межкультурного, межрелигиозного диалога, стало понятно, что Азербайджан смог найти ответ на вопросы, стоящие в этой связи перед человечеством.
Архиепископ подчеркнул, что сегодня перед людьми стоят также проблемы, способные оказать негативное влияние на человечество. Одна из них – терроризм. Кроме того, есть силы, пытающиеся использовать религию в своих политических целях. Религиозным деятелям необходимо предотвратить использование религии в политических целях.
Отметив, что Рождество является праздником радости, примирения, архиепископ сказал, что в этом году Президент Ильхам Алиев, как всегда, поздравил проживающих в нашей стране христиан. Он выразил уверенность в том, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан и впредь будет развиваться в условиях стабильности, прогресса, благополучия.
Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы зачитал поздравительное послание Президента Ильхама Алиева православной христианской общине Азербайджана по случаю Рождества.
В поздравительном послании отмечается, что исторически существовавшая в Азербайджане атмосфера межцивилизационного и межкультурного диалога, сохранение этнокультурного разнообразия до наших дней сыграли исключительную роль в формировании общенациональных духовно-общественных ценностей, богатых традиций мультикультурализма и терпимости, утверждении гражданского согласия в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе. «Мы расцениваем это историческое достижение как важный успех нашей национальной государственности, считаем обеспечение прав и свобод, а также свободы совести и вероисповедания всех граждан страны, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, одним из приоритетных направлений государственной политики», - сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что православная христианская община, как и все национальные меньшинства нашей страны, внося достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, принимает непосредственное участие в происходящем в Азербайджане процессе динамичного развития и построении гражданского общества. Глава государства отметил, что Рождество ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане, как символ обновления, спокойствия, чувства милосердия и сострадания между людьми.
Выступивший затем председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде передал поздравление по случаю Рождества. Он отметил, что мусульмане, православные, католики, иудеи и представители других религий живут в Азербайджане в условиях дружбы и братства.
Подчеркнув, что мультикультурализм и толерантность стали образом жизни нашего народа, Аллахшукюр Пашазаде сказал, что Азербайджан играет важную роль в формировании атмосферы религиозного согласия и межцивилизационного диалога, распространении исламской культуры во всем мире. Он отметил значение объявления Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Шейх уль-ислам рассказал о международных конференциях, проведенных в различных странах мира в рамках «Года исламской солидарности». Он подчеркнул, что идеи, выдвинутые главой государства, были встречены на этих мероприятиях с большим уважением и получили поддержку как мусульман, так и немусульман.
Аллахшукюр Пашазаде сказал, что основа мультикультурализма и религиозного согласия была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, и Президент Ильхам Алиев успешно продолжает его политику. Он также напомнил, что недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл за помощь, оказанную Русской православной церкви, и заботу о благоустройстве Астрахани наградил Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву орденом Святой равноапостольной княгини Ольги II степени.
На приеме присутствовали официальные лица, депутаты, руководители религиозных конфессий, дипломаты, представители общественности.
News DepartmentАвтор новости
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