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В Баку организован фестиваль "Межрелигиозная гармония"

В Баку организован фестиваль "Межрелигиозная гармония" Религиозные структуры, действующие в Азербайджане, организовали 8 марта в Баку фестиваль "Межрелигиозная гармония".
Религия
8 марта 2024 г. 21:02
В Баку организован фестиваль Межрелигиозная гармония

Религиозные структуры, действующие в Азербайджане, организовали 8 марта в Баку фестиваль "Межрелигиозная гармония".

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

В программу фестиваля, нацеленного на развитие и пропаганду духовных ценностей, толерантных и мультикультурных традиций в нашей стране, вошли фотовыставка, документальные фильмы и видеоролики, отражающие деятельность Управления мусульман Кавказа, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, европейских, грузинских, горских евреев, Апостольской префектуры Римско-католической церкви, азербайджанского Библейского общества (протестантские общины), Религиозного центра азербайджанских бахаи, Албано-удинской христианской религиозной общины, общины сознания Кришны, грузинской православной, молоканской духовной христианской и других религиозных общин, а также музыкальная программа.

Также был представлен стенд "Карабах", рассказывающий об исторических и религиозных памятниках и святынях, расположенных на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Среди посетителей фестиваля были иностранные гости – участники проходящей в Баку международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

В ходе фестиваля общественность была проинформирована о благоприятных условиях, созданных в нашей стране для свободы вероисповедания, заботе о национально-духовных ценностях и местах поклонения, взаимопонимании и сотрудничестве между государством и религиозными структурами. В то же время наглядно продемонстрированы обеспечение в Азербайджане прав, свободы вероисповедания представителей всех народов и религий, равное внимание и забота государства о каждом гражданине, независимо от этнической и религиозной принадлежности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə “Dinlərarası harmoniya” festivalı keçirilib

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