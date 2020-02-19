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В Азербайджане желающим совершить повторный хадж пошли на уступки

В Азербайджане желающим совершить повторный хадж пошли на уступки
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В этом году в Азербайджане для совершения паломничества (хадж) пока обратились 100 человек.

По полученной Report информации, среди подавших документы есть лица, желающие совершить повторное паломничество.

В этом году было принято решение о применении льгот в отношении лиц этой категории. Так, предусмотренная для них дополнительная плата отменена. В прошлом году данная пошлина составляла 75 долларов США. В этом году лицам, совершающим повторное паломничество, не придется выплачивать пошлину. 

В этом году для совершения паломничества Азербайджану выделена квота на 1 500 человек. Стоимость поездки составляет 4 490 долларов США. 

Хадж запланирован в преддверии праздника Рамазан - с 20 июля по 15 августа. 

В Азербайджане организацией хаджа официально занимается Управлением мусульман Кавказа. 

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