В Азербайджане желающим совершить повторный хадж пошли на уступки

В этом году в Азербайджане для совершения паломничества (хадж) пока обратились 100 человек.

По полученной Report информации, среди подавших документы есть лица, желающие совершить повторное паломничество.

В этом году было принято решение о применении льгот в отношении лиц этой категории. Так, предусмотренная для них дополнительная плата отменена. В прошлом году данная пошлина составляла 75 долларов США. В этом году лицам, совершающим повторное паломничество, не придется выплачивать пошлину.

В этом году для совершения паломничества Азербайджану выделена квота на 1 500 человек. Стоимость поездки составляет 4 490 долларов США.

Хадж запланирован в преддверии праздника Рамазан - с 20 июля по 15 августа.

В Азербайджане организацией хаджа официально занимается Управлением мусульман Кавказа.