В Азербайджан из зон конфликтов возвращено 24 ребенка, потерявших родителей

"До сих пор из зон конфликтов были возвращены 24 азербайджанских ребенка, потерявших родителей".

Как сообщает Report', об этом говорится в итоговом отчете "Исследование по определению уязвимости и устойчивости к радикализации в избранных общинах в Азербайджане".

В документе отмечается, что 270 азербайджанских детей, потерявших как минимум одного из родителей, в настоящее время находятся в центре содержания в Сирии и Ираке: "Непосредственно вовлеченные в бои или пережившие травматический опыт дети, возвращенные из зон вооруженных конфликтов, нуждаются в особой заботе, всесторонне охватывающей их социализацию через советы, а также эмоциональные и идеологические вопросы. Существует необходимость в создании специальных реабилитационных центров для бывших боевиков и членов их семей для упрощения реинтеграции после возвращения".

Отчет был подготовлен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) Международной организацией по миграции/Агентством ООН по миграции в рамках совместного проекта с Госкомитетом по работе с религиозными образованиями "Усиление устойчивости уязвимых общин".