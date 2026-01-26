В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имама

В Азербайджане объявлен отбор кандидатов на замещение вакантных должностей в мечетях.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Комитет объявил о наличии вакансий на должность имама в 17 мечетях и на должность заместителя имама - в 31 мечети.

Также объявлены собеседования в 9 мечетях на должность исполнителя религиозных обрядов (мужчины) и в 4 мечетях - на должность исполнителя религиозных обрядов (женщины).

Желающие принять участие в собеседовании могут подать документы через сайт [email protected] либо по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Ахмеда Джавада, 16, AZ1001.

Заявки принимаются с 9:00 26 января до 18:00 25 февраля.