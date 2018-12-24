Обнародовано число религиозных деятелей в Азербайджане, получающих материальную поддержку

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Осуществляющие деятельность в каждом регионе Азербайджана и официально назначенные Управлением мусульман Кавказа свыше 1060 религиозных деятелей получают ежемесячную материальную поддержку".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что финансовую поддержку деятелям оказывает Фонд пропаганды духовных ценностей, созданный при Государственном комитете.

М.Гурбанлы отметил, что в период СССР в Азербайджане было всего 17 мечетей, однако сейчас их более 2250: "В то же время, на территории страны действуют 14 церквей, 7 синагог. В нашей стране регистрацию прошли 909 религиозных образований, 877 из которых исламские, 32 - неисламского толка (христианские - 21; еврейские - 8; бахаитская - 2; кришнаитская - 1".