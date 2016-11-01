В Астаре прошло мероприятие на тему "Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке лянкяранского регионального отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами в астаринской мечети "Гум" прошло мероприятие на тему "Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии присутствовали главный консультант лянкяранского регионального отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами Хатем Гюльмамедов, полномочный представитель УМК по Астаринскому району Ильгар Гасанов, главный консультант Управления молодежи и спорта Астары Эльнур Гурбанлы, религиозные деятели, верующие и молодежь.

Здесь было отмечено, что религиозная терпимость невозможна без мира и общественной безопасности.