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    В Астаре прошло мероприятие на тему "Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма"

    Было отмечено, что религиозная терпимость невозможна без мира и общественной безопасности

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке лянкяранского регионального отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами в астаринской мечети "Гум" прошло мероприятие на тему "Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма".

    Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии присутствовали главный консультант лянкяранского регионального отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами Хатем Гюльмамедов, полномочный представитель УМК по Астаринскому району Ильгар Гасанов, главный консультант Управления молодежи и спорта Астары Эльнур Гурбанлы, религиозные деятели, верующие и молодежь.

    Здесь было отмечено, что религиозная терпимость невозможна без мира и общественной безопасности. 

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