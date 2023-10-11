В Астане проходит заседание секретариата Съезда религиозных лидеров

11 октября в Астане во Дворце мира и согласия начало работу XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

11 октября в Астане во Дворце мира и согласия начало работу XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Как сообщает из казахстанской столицы корреспондент Report , заседание проходит под председательством спикера Сената Парламента Казахстана – руководителя секретариата Съезда Маулена Ашимбаева.

Азербайджан на заседании представляет председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде.

Как заявил на открытии заседания Маулен Ашимбаев, данное заседание стало доброй традицией, и сейчас международное сообщество оказывает особую поддержку инициативам съезда: "Наши встречи всегда проходят на принципах и доверия. Мы рады видеть всех вас в этом зале".

По его словам, данный диалог особенно важен в условиях современных глобальных вызовов.

Для участия в заседании в Астану прибыло более 30 делегаций из 24 стран.

В рамках заседания секретариата участники встречи обменяются мнениями по итогам VIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшемся в Астане в сентябре прошлого года, а также обсудят и примут "Концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 гг.", инициированную президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на VIІ Съезде.

В работе XXІ заседания секретариата Съезда принимают участие религиозные лидеры мировых и традиционных религий, таких как ислам, христианство, буддизм, иудаизм, индуизм, даосизм, синтоизм, из США, Ватикана, Великобритании, Южной Кореи, Египета, Азербайджана, Турции, Пакистана, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Израиля, Китая, Монголии, Японии, Индии, России, Тайланда, ОАЭ.