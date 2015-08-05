​Усиливается пропаганда религиозной культуры, толерантности, межрелигиозного и межкультурного диалога в Азербайджане

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению пропаганды религиозной культуры, толерантности, межрелигиозного и межкультурного диалога в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях обеспечения усиления пропаганды религиозной культуры, толерантности, межрелигиозного и межкультурного диалога в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики фонду "Развитие религиозной культуры" выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.