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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о материальном обеспечении ряда мероприятий, которые будут проведены Управлением мусульман Кавказа.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для материального обеспечения предстоящих в 2018 году дополнительных мероприятий, как продолжения "Года исламской солидарности", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 4 миллиона манатов.

В распоряжении отмечается, что Ислам является религией мира, спокойствия, человеколюбия и солидарности, что придает особую актуальность постоянной организации таких мероприятий на нынешнем этапе межкультурных и межрелигиозных отношений.

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об объявлении 2017 года в Азербайджанской Республике "Годом исламской солидарности" от 10 января 2017 года номер 2588 в 2017 году в Азербайджане и за его пределами был организован цикл мероприятий, в том числе в городе Баку проведена представительная международная конференция на тему "2017 – Год исламской солидарности: Межрелигиозный и межкультурный диалог". Данные мероприятия, внесшие большой вклад в укрепление исламской солидарности, стали выражением глубокого уважения Азербайджана, обладающего своей позицией и авторитетом в мусульманском мире, к религиозно-духовным ценностям, а также представляли большое значение с точки зрения пропаганды среды толерантности и опыта мультикультурализма нашей страны.