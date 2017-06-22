УМК внесло ясность в неопределенность со временем совершения праздничного намаза в мечетях Азербайджана

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане праздничный намаз будет совершен 26 июня в основном в 09:00.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, в главной мечети страны "Тезе пир" намаз будет совершен в 09:00 с участием председателя УМК, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

В 08:00 намаз будет совершен в мечети "Аждарбей" с участием первого заместителя председателя УМК, муфтия гаджи Салмана Мусаева.

В УМК сообщили, что в районах время совершения намаза будет определяться руководителями мечетей.

Отметим, что вчера УМК обнародовало время совершения праздничного намаза в двух мечетях страны. Позже в соцсетях подвергли критике не обнародование времени совершения праздничного намаза в других мечетях, возникла широкая дискуссия.