 Наверх
    Закрыть фоторежим

    УМК внесло ясность в неопределенность со временем совершения праздничного намаза в мечетях Азербайджана

    УМК: В районах время намаза определяется руководителями мечетей© Report.az

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане праздничный намаз будет совершен 26 июня в основном в 09:00.

    Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, в главной мечети страны "Тезе пир" намаз будет совершен в 09:00 с участием председателя УМК, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

    В 08:00 намаз будет совершен в мечети "Аждарбей" с участием первого заместителя председателя УМК, муфтия гаджи Салмана Мусаева.

    В УМК сообщили, что в районах время совершения намаза будет определяться руководителями мечетей.

    Отметим, что вчера УМК обнародовало время совершения праздничного намаза в двух мечетях страны. Позже в соцсетях подвергли критике не обнародование времени совершения праздничного намаза в других мечетях, возникла широкая дискуссия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi