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УМК обратилось к населению в связи с началом месяца Мухаррам

УМК обратилось к населению в связи с началом месяца Мухаррам Совет казиев и полномочные представители Управления мусульман Кавказа обратились к населению в связи с началом месяца Мухаррам.
Религия
9 августа 2021 г. 14:13
УМК обратилось к населению в связи с началом месяца Мухаррам

Совет казиев и полномочные представители Управления мусульман Кавказа обратились к населению в связи с началом месяца Мухаррам.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Во имя Аллаха милостивого и милосердного!

Уважаемые братья и сестры!

Завершается 1442 год по хиджре. Начало нового 1443 года наступает с первым днем месяца Мухаррам - 10 августа. Ашура придется на 19 августа.

День Ашура месяца Мухаррам вошел в историю ислама как трагическое и в то же время особое событие. В этот день в Кербеле были убиты имам Хусейн (а), его семья и сподвижники. Они стали шехидами на праведном пути. Память о мучениках Кербелы является ярким примером приверженности вере и убеждениям, шехидства во имя Родины. В этом году мы встречаем месяц Мухаррам с чувством радости победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, и положившей конец 30-летней тоске по Карабаху. Мы благодарим Всевышнего за гордость и радость, которою подарила всем нам славная армия Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, возносим молитвы за наше государство.

В этом году месяц Мухаррам пройдет в условиях временных ограничений в связи с бушующей в мире эпидемией коронавируса. Обязательные карантинные меры предусматривают правила недопущения скопления людей во избежание распространения вируса. В соответствии с решением оперативного штаба при Кабинете министров, учитывая опасность распространения вируса на массовых церемониях, где невозможно обеспечить социальную дистанцию, Совет газиев и полномочные представители Управления мусульман Кавказа рекомендуют проводить богослужения и церемонии в мечетях и святынях в период Мухаррама в соответствии с правилами карантина.

Да хранит Всевышний наш народ и государство, да будет благословенна деятельности главы нашего государства и Верховного главнокомандующего во имя Азербайджана! Аминь!

Мира вам, здоровья и благополучия в жизни земной и вечной, пусть сойдут на вас милость и благодать Всевышнего!".

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Версия на азербайджанском языке QMİ Məhərrəm ayının başlaması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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