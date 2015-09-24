Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Тысячи верующих идут к Соборной мечети на праздничную молитву.

Как передает Report, сегодня она посвящена главному празднику мусульман - Курбан-байраму.

Новая Московская соборная мечеть может вместить 10 тыс. молящихся. В среду состоялась торжественная церемония её открытия. В районе мечети сегодня не работают школы.

В связи с проведением праздника Курбан-байрам до 8 часов утра поезда будут следовать через станцию «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии без остановки. При этом составы Кольцевой линии продолжат курсировать через «Проспект Мира» в обычном режиме.

Праздник жертвоприношения мусульманский мир отмечает с 24 по 26 сентября.