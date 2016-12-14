Стало известно в каких городах и районах Азербайджана будут открыты медресе - СПИСОК

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В различных городах и районах Азербайджана планируется открыть 7 новых медресе.

Как сообщает Report, они будут открыты при действующих в Баку мечетях "Гейдар" и "Биби-Эйбат", поселке Нардаран, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране и Губинском районе.

Учащимся медресе, которые получат всестороннее религиозное образование, Управление мусульман Кавказа будет выдавать стипендию, а также предоставит общежитие и одежду.

Соответствующие структуры ведут работу в данном направлении.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане действуют три получившие госрегистрацию медресе – в Баку медресе для девушек "Шебнем", в Закатале – Алиабадское исламское медресе и Шекинское исламское медресе.