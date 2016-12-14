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    Стало известно в каких городах и районах Азербайджана будут открыты медресе - СПИСОК

    Учащиеся будут обеспечены стипендией, общежитием и одеждой

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В различных городах и районах Азербайджана планируется открыть 7 новых медресе.

    Как сообщает Report, они будут открыты при действующих в Баку мечетях "Гейдар" и "Биби-Эйбат", поселке Нардаран, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране и Губинском районе.

    Учащимся медресе, которые получат всестороннее религиозное образование, Управление мусульман Кавказа будет выдавать стипендию, а также предоставит общежитие и одежду.

    Соответствующие структуры ведут работу в данном направлении.

    Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане действуют три получившие госрегистрацию медресе – в Баку медресе для девушек "Шебнем", в Закатале – Алиабадское исламское медресе и Шекинское исламское медресе.

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