Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Управлении мусульман Кавказа (УМК) прошло мероприятие в связи с началом месяца Мухаррам. Как сообщает Report, на мероприятии участвовали члены научно-религиозного совета и совета казиев УМК, полномочные представители организации, представители государственного комитета по делам религии, а также руководители религиозных общин и известные ученые.

Мероприятие началось чтением Корана.

Выступивший на мероприятии председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшюкур Пашазаде рассказал об особенностях месяца Мухаррам, являющегося священным месяцем в исламе, о событиях в Кербале и значении дня Ашура, а также подчеркнул важность проведения месяца Мухаррам согласно религиозным правилам и законам государства. Он дал поручения и рекомендации ахундам и имамам в связи с этим вопросом.

Затем Совет казиев УМК издал фетву в связи с началом месяца Мухаррам. В фетве говорится, что по календарю хиджри заканчивается 1436-й год. Совет казиев отметил, что начало нового 1437 года по хиджри - 1 день Мухаррам приходится на 15 октября по григорианскому календарю, а день Ашура - на 24 октября.

На мероприятии А.Пашазаде представил календарь на 1437 год по хиджри, подготовленный вместе с Шамахинской астрофизической обсерваторией.