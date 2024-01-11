О нас

Сиявуш Гейдаров: В докладе Госдепа США по Азербайджану прослеживается влияние армянской диаспоры

Сиявуш Гейдаров: В докладе Госдепа США по Азербайджану прослеживается влияние армянской диаспоры Заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров заявил, что в докладе Госдепартамента США по Азербайджану четко прослеживается влияние армянской диаспоры.
Религия
11 января 2024 г. 12:05
Сиявуш Гейдаров: В докладе Госдепа США по Азербайджану прослеживается влияние армянской диаспоры

Заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров заявил, что в докладе Госдепартамента США по Азербайджану четко прослеживается влияние армянской диаспоры.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам он подчеркнул, что религии становятся инструментом для политических империалистических интересов в мире.

"Сегодня религиозная среда в Азербайджане достаточно стабильна и прозрачна. Религиозная солидарность в нашей стране находится на самом высоком уровне. Это единство еще больше укрепилось в годы Отечественной войны. Потому что свобода вероисповедания в нашей стране имеет прочные основы. Я бы не назвал распространенную Госдепом США информацию докладом, это скорее набор слов, основанный только на предвзятости. Обеспечение свободы вероисповедания в Азербайджане является неотъемлемой частью не только свободы верующих, но и национальной безопасности", - отметил С.Гейдаров.

Заместитель председателя Госкомитета подчеркнул, что сегодня права человека и критерии религиозных свобод используются некоторыми крупными державками как средство давления: "Мы осознаем это и принимаем превентивные меры".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dini Komitə: "ABŞ-nin Azərbaycanla bağlı hesabatında erməni diasporunun izləri görünür"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
10 января 2024 г. 21:38
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
10 января 2024 г. 21:36
Президент: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
Президент: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
10 января 2024 г. 21:34
Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах
Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах
10 января 2024 г. 21:30
Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне
Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне
10 января 2024 г. 21:22
Президент: Если Зангезурский коридор не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте
Президент: Если Зангезурский коридор не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте
10 января 2024 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi