Сиявуш Гейдаров: В докладе Госдепа США по Азербайджану прослеживается влияние армянской диаспоры

Заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров заявил, что в докладе Госдепартамента США по Азербайджану четко прослеживается влияние армянской диаспоры.

Заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров заявил, что в докладе Госдепартамента США по Азербайджану четко прослеживается влияние армянской диаспоры.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам он подчеркнул, что религии становятся инструментом для политических империалистических интересов в мире.

"Сегодня религиозная среда в Азербайджане достаточно стабильна и прозрачна. Религиозная солидарность в нашей стране находится на самом высоком уровне. Это единство еще больше укрепилось в годы Отечественной войны. Потому что свобода вероисповедания в нашей стране имеет прочные основы. Я бы не назвал распространенную Госдепом США информацию докладом, это скорее набор слов, основанный только на предвзятости. Обеспечение свободы вероисповедания в Азербайджане является неотъемлемой частью не только свободы верующих, но и национальной безопасности", - отметил С.Гейдаров.

Заместитель председателя Госкомитета подчеркнул, что сегодня права человека и критерии религиозных свобод используются некоторыми крупными державками как средство давления: "Мы осознаем это и принимаем превентивные меры".