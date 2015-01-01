​В Швеции произошло третье нападение на мечеть за неделю

Как отметил представитель городской полиции, попытка поджога не удалась. В это время в мечети никого не было.
Полицейские разыскивают как минимум одного предполагаемого поджигателя. Прохожий видел мужчину, который кинул в мечеть горящий предмет.
Преступление классифицировано как попытка поджога, вандализм и побуждение к вражде. Это уже третья атака на мусульманские храмы в Швеции за последние дни.
29 декабря пожар произошел в мечети, расположенной в городе Эслев. 25 декабря мусульманский храм подожгли в городе Эскильстуна. По словам очевидцев, неизвестный бросил в окно какой-то предмет, после чего здание охватило пламя. Пострадали пять человек.
News DepartmentАвтор новости
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