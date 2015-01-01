​В Швеции произошло третье нападение на мечеть за неделю

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В шведском городе Упсала в четверг, 1 января, неизвестный бросил в мечеть коктейль Молотова и написал на стенах здания расистские лозунги, сообщает Report cо ссылкой на Franc-Press.

Как отметил представитель городской полиции, попытка поджога не удалась. В это время в мечети никого не было.

Полицейские разыскивают как минимум одного предполагаемого поджигателя. Прохожий видел мужчину, который кинул в мечеть горящий предмет.

Преступление классифицировано как попытка поджога, вандализм и побуждение к вражде. Это уже третья атака на мусульманские храмы в Швеции за последние дни.

29 декабря пожар произошел в мечети, расположенной в городе Эслев. 25 декабря мусульманский храм подожгли в городе Эскильстуна. По словам очевидцев, неизвестный бросил в окно какой-то предмет, после чего здание охватило пламя. Пострадали пять человек.