​Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Саудовскую Аравию

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 21 февраля совершит визит в Саудовскую Аравию. Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Цель визита - принять участие на организованной Лигой исламского мира международной конференции "Борьба с терроризмом", которая пройдет в Мекке с 22 по 24 февраля. На конференции, в работе которой примут участие религиозные и общественные деятели, а также ученые из более 30 мусульманских стран, с докладом выступит председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.