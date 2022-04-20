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Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр

Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр Сегодняшняя ночь - первая ночь предопределения (Лейлят аль-кадр, Ахъя, Гадр) месяца Рамазан в Азербайджане.
Религия
20 апреля 2022 г. 01:20
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр

Сегодняшняя ночь - первая ночь предопределения (Лейлят аль-кадр, Ахъя, Гадр) месяца Рамазан в Азербайджане.

Как сообщает Report, вторая ночь предопределения приходится на 21, третья - 23, а последняя - 27 апреля.

Ночь Лейлят аль-кадр - это ночь, когда был ниспослан священный Коран.

Коран ниспосылался пророку Мухаммеду частями в течение 23 лет и в ночь Гадр он был ниспослан полностью.

Считается, что в ночь аль-кадр с неба спускаются ангелы, чтобы лучше расслышать молитвы людей. Именно поэтому в ночь предопределения принято молиться и просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран.

Напомним, что 1 число (2 мая) месяца Шавваль - это праздник Фитр (Рамазан). Месяц Рамазан в Азербайджане начался 2 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün ilk Qədr gecəsidir

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