Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр

Сегодняшняя ночь - первая ночь предопределения (Лейлят аль-кадр, Ахъя, Гадр) месяца Рамазан в Азербайджане.

Сегодняшняя ночь - первая ночь предопределения (Лейлят аль-кадр, Ахъя, Гадр) месяца Рамазан в Азербайджане.

Как сообщает Report, вторая ночь предопределения приходится на 21, третья - 23, а последняя - 27 апреля.

Ночь Лейлят аль-кадр - это ночь, когда был ниспослан священный Коран.

Коран ниспосылался пророку Мухаммеду частями в течение 23 лет и в ночь Гадр он был ниспослан полностью.

Считается, что в ночь аль-кадр с неба спускаются ангелы, чтобы лучше расслышать молитвы людей. Именно поэтому в ночь предопределения принято молиться и просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран.

Напомним, что 1 число (2 мая) месяца Шавваль - это праздник Фитр (Рамазан). Месяц Рамазан в Азербайджане начался 2 апреля.