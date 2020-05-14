Сегодня отметят вторую ночь Гадр месяца Рамазан

Этой ночью в Азербайджане отмечается вторая ночь Предопределенья (ночь Ахья или ночь Гадр) месяца Рамазан.

Как передает Report, очередная предполагаемая ночь Предопределенья придется на 16 мая, последняя – на 20 мая.

В исламе ночи аль-Гадр или ночи Могущества считаются самыми благословенными среди всех ночей, и приходятся на ночи месяца Рамазан, во время которого мусульмане держат пост (орудж).

Считается, что в одну из этих ночей в пещере Хира на горе Джабаль ан-Нур к молящемуся Мухаммаду (с) были ниспосланы в виде откровения первые пять аятов суры "аль-Аляк" священного Корана.

В ночи Предопределения принято просить прощения у Всевышнего за совершённые грехи и читать Коран.

Отметим, что 1 день месяца Шавваль (24 мая) отмечается праздник Ид-аль-Фитр (Рамазан). В Азербайджане месяц Рамазан начался 25 апреля.

Из-за пандемии коронавируса в мечетях страны запрещено проводить мероприятия, связанные с ночами Гадр.