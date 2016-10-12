Сегодня день Ашура

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.
Report напоминает, что внук пророка Мухаммада, члены его семьи и сторонники были убиты в Кербале 10 числа месяца Мухаррам 61 года по календарю Хиджри.
Месяц Мухаррам является одним из священных месяцев по Хиджри. В фетве Совета казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) отмечается, что как повелел пророк Мухаммад, в этот месяц все войны должны прекращаться. Но несмотря на это этот день вошел в историю как день смерти Имама Хусейна и его сторонников.
В этот день в различных мечетях и святилищах республики, в целом в 14 местах пройдет донорская акция.
Представляем список мечетей и святилищ, где пройдет донорская акция:
1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;
2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;
3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;
4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;
5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;
6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;
7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;
8. город Сумгаит, мечеть Джума;
9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;
10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;
11. город Шеки, мечеть Джума;
12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;
13. город Барда, мечеть Джума;
14. Насиминский район, мечеть Аждарбек.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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