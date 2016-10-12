Сегодня день Ашура

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.

Report напоминает, что внук пророка Мухаммада, члены его семьи и сторонники были убиты в Кербале 10 числа месяца Мухаррам 61 года по календарю Хиджри.

Месяц Мухаррам является одним из священных месяцев по Хиджри. В фетве Совета казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) отмечается, что как повелел пророк Мухаммад, в этот месяц все войны должны прекращаться. Но несмотря на это этот день вошел в историю как день смерти Имама Хусейна и его сторонников.

В этот день в различных мечетях и святилищах республики, в целом в 14 местах пройдет донорская акция.

Представляем список мечетей и святилищ, где пройдет донорская акция:

1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;

2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;

3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;

4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;

5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;

6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;

7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;

8. город Сумгаит, мечеть Джума;

9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;

10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;

11. город Шеки, мечеть Джума;

12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;

13. город Барда, мечеть Джума;

14. Насиминский район, мечеть Аждарбек.