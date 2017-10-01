Сегодня день Ашура

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.
Как сообщает Report, в связи с днем Ашура в мечетях страны состоятся связанные с имамом Хусейном траурные мероприятия.
Отметим, что в связи с месяцем Мухаррам, который начинается 22 сентября по Григорианскому календарю, Управление мусульман Кавказа издало фетву. В фетве отмечается, что как повелел пророк Мухаммад, в этот месяц войны и конфликты запрещены. Внук пророка Мухаммада, члены его семьи и сторонники были убиты в Кербале 10 числа месяца Мухаррам 61 года по календарю Хиджри.
Напомним, что в связи с днем Ашура по инициативе УМК состоится донорская акция по сдаче крови по указанным ниже адресам.
1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;
2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;
3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;
4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;
5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;
6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;
7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;
8. город Сумгайыт, мечеть Джума;
9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;
10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;
11. город Шеки, мечеть Джума;
12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;
13. город Барда, мечеть Джума;
14. Насиминский район, мечеть Аждарбек;
15. Сабунчинский район, мечеть Рахимы ханум;
16. Гейчайский район, мечеть Абульфазлил Аббас;
17. Губинский район, мечеть Ардебиль.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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