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    Сегодня день Ашура

    В связи с 10-м днем месяца Мухаррам будет проведена акция по сдаче крови

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.

    Как сообщает Report, в связи с днем Ашура в мечетях страны состоятся связанные с имамом Хусейном траурные мероприятия.

    Отметим, что в связи с месяцем Мухаррам, который начинается 22 сентября по Григорианскому календарю, Управление мусульман Кавказа издало фетву. В фетве отмечается, что как повелел пророк Мухаммад, в этот месяц войны и конфликты запрещены. Внук пророка Мухаммада, члены его семьи и сторонники были убиты в Кербале 10 числа месяца Мухаррам 61 года по календарю Хиджри.

    Напомним, что в связи с днем Ашура по инициативе УМК состоится донорская акция по сдаче крови по указанным ниже адресам.

    1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;

    2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;

    3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;

    4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;

    5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;

    6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;

    7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;

    8. город Сумгайыт, мечеть Джума;

    9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;

    10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;

    11. город Шеки, мечеть Джума;

    12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;

    13. город Барда, мечеть Джума;

    14. Насиминский район, мечеть Аждарбек;

    15. Сабунчинский район, мечеть Рахимы ханум;

    16. Гейчайский район, мечеть Абульфазлил Аббас;

    17. Губинский район, мечеть Ардебиль.

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