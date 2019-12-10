Резидент-координатор ООН: В Азербайджане ведется серьезная борьба с экстремизмом

"Экстремизм – угроза, не признающая границ. Для его предотвращения необходимы совместные усилия".

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи сказал во время выступления на международной конференции "Борьба с насильственным экстремизмом".

По его словам, сохранение мира и безопасности, обеспечение устойчивого развития, повышение уважения к правам человека играют большую роль в борьбе с экстремизмом.

Г.Исагзаи высоко оценил работы Азербайджана, проделанные для борьбы с экстремизмом: "ООН поддерживает эффективное сотрудничество Азербайджана в борьбе с экстремизмом".

Г.Исагзаи также обратил внимание, что в Азербайджане сформировалось общество с религиозной толерантностью и гармонией: "В Азербайджане защищается светскость и ведется серьезная борьба с экстремизмом".