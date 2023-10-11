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Раввин Адлер: ХАМАС, придерживаясь идеологии террористов, пересек красную черту

Раввин Адлер: ХАМАС, придерживаясь идеологии террористов, пересек красную черту Лидеры религиозных конфессий со всего мира не должны хранить молчание перед жестокими и варварскими убийствами террористами мужчин, женщин и детей в Израиле.
Религия
11 октября 2023 г. 14:56
Раввин Адлер: ХАМАС, придерживаясь идеологии террористов, пересек красную черту

Лидеры религиозных конфессий со всего мира не должны хранить молчание перед жестокими и варварскими убийствами террористами мужчин, женщин и детей в Израиле.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Астане сказал представитель главного ашкеназского раввина Израиля, раввин Джоэл Адлер.

"Обращаюсь к вам с разбитым сердцем и слезами на глазах, думая о тысячах похорон, проходящих в эти дни в Израиле, о мужчинах и женщинах, детях и младенцах – невинных жертвах отвратительных террористических актов. Скорбящие семьи, горько плачущие, потерявшие своих близких. Их жизни разрушены. Я думаю о страданиях заложников и многих тысяч раненых. Это разбивает мое сердце",- заявил раввин.

Он отметил, что приехал в Астану из Иерусалима, где и находился, когда Израиль подвергся ракетным обстрелам.

"Можем ли мы, лидеры разных конфессий, хранить молчание перед таким осквернением Бога и перед жестокими варварскими убийствами мужчин, женщин и детей, созданных по образу Божьему? Можем ли мы хранить молчание, когда снова видим повторяющиеся картины Холокоста? Невинных мужчин, женщин и детей убивают только по той причине, что они являются евреями. Речь идет не о политике, а о человечности, о сохранении базовой человеческой морали и толерантности. Молчание было бы формой одобрения. Человечество не может позволить себе этого", - отметил он.

Джоэл Адлер отметил, что мир не должен молчать, когда совершается такое зло.

"Мы будем бороться, чтобы защитить свой народ. Мы верим в мир, мирное сосуществование народов. Но если ты сталкиваешься с абсолютным злом в этом мире, не остается иного выхода, кроме борьбы. В эти дни в Израиле хоронили тысяч людей. За что? Что эти люди сделали? А что сделали те, кто были похищены и сейчас находятся в Газе? ХАМАС придерживается идеологии террористических группировок, которые не щадят других людей. Израиль - это первая жертва. Они перешли красную черту, и остался только один выход - ХАМАС отныне не должен продолжать свое существование", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Rabbi Adler: Hamas, adhering to ideology of terrorists, crossed red line

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