Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку.

Как сообщает Report, председатель комитета был проинформирован о деятельности церкви и проводимых в ней религиозно-духовных мероприятиях.

Мамедов отметил значимость государственной политики, направленной на укрепление традиций толерантности, расширение межкультурного диалога и пропаганду религиозного разнообразия. Он подчеркнул, что работа по защите религиозных традиций представителей различных конфессий способствует формированию мультикультурной среды.

Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий отметил, что образцовая модель государственно-религиозных отношений внесла значительный вклад в укрепление стабильности, взаимного уважения и доверия в стране, и выразил благодарность за созданные в церкви условия.