    Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку

    Религия
    • 24 ноября, 2025
    • 16:23
    Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку

    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку.

    Как сообщает Report, председатель комитета был проинформирован о деятельности церкви и проводимых в ней религиозно-духовных мероприятиях.

    Мамедов отметил значимость государственной политики, направленной на укрепление традиций толерантности, расширение межкультурного диалога и пропаганду религиозного разнообразия. Он подчеркнул, что работа по защите религиозных традиций представителей различных конфессий способствует формированию мультикультурной среды.

    Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий отметил, что образцовая модель государственно-религиозных отношений внесла значительный вклад в укрепление стабильности, взаимного уважения и доверия в стране, и выразил благодарность за созданные в церкви условия.

    Фото
    Лента новостей