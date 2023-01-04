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Президент: Сохранение традиций толерантности - приоритетное направление политики Азербайджана

Президент: Сохранение традиций толерантности - приоритетное направление политики Азербайджана В Азербайджане, где исторически царят атмосфера дружбы и братства, высокая культура сосуществования, представители различных народов и религиозных вероисповеданий веками жили в условиях мира и спокойствия.
Религия
4 января 2023 г. 14:35
Президент: Сохранение традиций толерантности - приоритетное направление политики Азербайджана
Ильхам Алиев

В Азербайджане, где исторически царят атмосфера дружбы и братства, высокая культура сосуществования, представители различных народов и религиозных вероисповеданий веками жили в условиях мира и спокойствия.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева православной христианской общине Азербайджана.

"Сегодня в нашей стране, которая признана одним из центров мультикультурализма в мире и внесла значительный вклад в развитие межцивилизационных отношений, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, все имеют равные права и свободы. Сохранение и продвижение культурного многообразия, высоких гуманистических принципов, богатых традиций толерантности, сформировавшихся в нашем обществе на протяжении сотен лет, являются одними из приоритетных направлений нашей государственной политики", - отмечается в письме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Tolerantlıq ənənələrinin təşviqi dövlət siyasətimizin prioritet istiqamətlərindəndir"

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