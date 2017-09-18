Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил еврейской общине в нашей стране поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю Вас по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош ха-Шана, передаю свои самые искренние пожелания.

Азербайджан, расположенный на стыке цивилизаций, является сегодня одним из уникальных мест, где сохранились мультикультуральные традиции, существует атмосфера взаимного уважения и доверия между отдельными религиями и культурами.

Исторически обосновавшаяся и проживающая в Азербайджане еврейская община занимает своеобразное место в нашем обществе. Знаменательно, что наши еврейские граждане принимают близкое участие во всех сферах жизни страны, демонстрируют активную гражданскую позицию в деле дальнейшего укрепления нашей государственной независимости, доведения до мировой общественности правды об Азербайджане.

Дорогие друзья!

Рош ха-Шана - это праздник, олицетворяющий в себе обновление, духовную чистоту и солидарность. Пусть этот дорогой для еврейского народа день принесет каждому из вас хорошее настроение, счастье и радость вашим семьям.

С праздником!"