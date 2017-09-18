Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил еврейской общине в нашей стране поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю Вас по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош ха-Шана, передаю свои самые искренние пожелания.
Азербайджан, расположенный на стыке цивилизаций, является сегодня одним из уникальных мест, где сохранились мультикультуральные традиции, существует атмосфера взаимного уважения и доверия между отдельными религиями и культурами.
Исторически обосновавшаяся и проживающая в Азербайджане еврейская община занимает своеобразное место в нашем обществе. Знаменательно, что наши еврейские граждане принимают близкое участие во всех сферах жизни страны, демонстрируют активную гражданскую позицию в деле дальнейшего укрепления нашей государственной независимости, доведения до мировой общественности правды об Азербайджане.
Дорогие друзья!
Рош ха-Шана - это праздник, олицетворяющий в себе обновление, духовную чистоту и солидарность. Пусть этот дорогой для еврейского народа день принесет каждому из вас хорошее настроение, счастье и радость вашим семьям.
С праздником!"
News DepartmentАвтор новости
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