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    Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

    Рош ха-Шана - это праздник, олицетворяющий в себе обновление, духовную чистоту и солидарность

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил еврейской общине в нашей стране поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляю Вас по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош ха-Шана, передаю свои самые искренние пожелания.

    Азербайджан, расположенный на стыке цивилизаций, является сегодня одним из уникальных мест, где сохранились мультикультуральные традиции, существует атмосфера взаимного уважения и доверия между отдельными религиями и культурами.

    Исторически обосновавшаяся и проживающая в Азербайджане еврейская община занимает своеобразное место в нашем обществе. Знаменательно, что наши еврейские граждане принимают близкое участие во всех сферах жизни страны, демонстрируют активную гражданскую позицию в деле дальнейшего укрепления нашей государственной независимости, доведения до мировой общественности правды об Азербайджане.

    Дорогие друзья!

    Рош ха-Шана - это праздник, олицетворяющий в себе обновление, духовную чистоту и солидарность. Пусть этот дорогой для еврейского народа день принесет каждому из вас хорошее настроение, счастье и радость вашим семьям.

    С праздником!"

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