    Представитель АП: Победа в Карабахе - это победа всех народов, выступающих за мир

    Религия
    • 24 сентября, 2025
    • 13:16
    Победа в Карабахе - это победа не только Азербайджана, но и всех народов, выступающих за мир.

    Как сообщает Report, об этом сказал ответственный сотрудник отдела территориально-организационных вопросов Администрации президента Гошгар Селимли на совместном заседании Управления мусульман Кавказа и религиозных конфессий, посвященном 5-й годовщине Дня памяти.

    "Победу в Карабахе можно считать победой не только Азербайджана, но и всех народов, выступающих за мир. Она стала маяком, лучиком надежды и для других народов, которые жили желанием освободить свои оккупированные земли. Представители различных религий, проживающие в Азербайджане, восприняли эту победу как свою", - сказал он.

    Гошгар Селимли победа Карабах
    PA rəsmisi: Qarabağ zəfəri yalnız Azərbaycanın deyil, sülh tərəfdarı olan bütün xalqların qələbəsidir

