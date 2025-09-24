Представитель АП: Победа в Карабахе - это победа всех народов, выступающих за мир
Религия
- 24 сентября, 2025
- 13:16
Победа в Карабахе - это победа не только Азербайджана, но и всех народов, выступающих за мир.
Как сообщает Report, об этом сказал ответственный сотрудник отдела территориально-организационных вопросов Администрации президента Гошгар Селимли на совместном заседании Управления мусульман Кавказа и религиозных конфессий, посвященном 5-й годовщине Дня памяти.
"Победу в Карабахе можно считать победой не только Азербайджана, но и всех народов, выступающих за мир. Она стала маяком, лучиком надежды и для других народов, которые жили желанием освободить свои оккупированные земли. Представители различных религий, проживающие в Азербайджане, восприняли эту победу как свою", - сказал он.
