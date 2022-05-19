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Председатель УМК: Сегодня в Армении присутствуют тенденции к мести

Председатель УМК: Сегодня в Армении присутствуют тенденции к мести "В формировании образцовой мультикультурной среды совместного проживания в азербайджанском обществе неоспорима исключительная роль философии ислама по взаимопониманию и сотрудничеству со всеми авраамическими религиями".
Религия
19 мая 2022 г. 10:06
Председатель УМК: Сегодня в Армении присутствуют тенденции к мести

"В формировании образцовой мультикультурной среды совместного проживания в азербайджанском обществе неоспорима исключительная роль философии ислама по взаимопониманию и сотрудничеству со всеми авраамическими религиями".

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде заявил во время выступления на международной конференции под названием "Мультикультуральные перспективы по приоритетным глобальным вопросам".

Председатель УМК отметил, что сегодня деоккупированные территории очищаются от мин, ведутся работы по реконструкции, восстанавливаются национальные, религиозные, духовные памятники, которые были разрушены, осквернены в результате актов вандализма в период оккупации, региональные страны выступают с экономическими проектами ради мира и благоденствия:

"В противовес этому в моноэтнической Армении и сегодня присутствуют тенденции к мести. Мы призываем Армению положить конец реваншистским идеям, ненавистническим высказываниям, призывам к агрессии, приглашаем присоединиться к миру и добрососедству. Обобщая сказанное, идеи мультикультурализма должны оберегаться, развиваться как одно из общих богатств мира, человечества, должны быть исходной точкой в решении важных мировых проблем".

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "Ermənistanda bu gün də qisasçılıq meylləri var"

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