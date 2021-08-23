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Председатель УМК находится с визитом в Чечне

Председатель УМК находится с визитом в Чечне
Религия
23 августа 2021 г. 10:52
Председатель УМК находится с визитом в Чечне

22 августа председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде отправился в столицу Чеченской Республики, город Грозный, Российской Федерации.

Главная цель визита - участие в мероприятии, которое состоится сегодня, по случаю 70-летия со дня рождения первого президента Чеченской республики, героя России Ахмеда Кадырова, сообщает Report со ссылкой на УМК.

По прибытии в Грозный глава УМК, председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с членами Высшего религиозного совета народов Кавказа - муфтиями Северо-Кавказского региона РФ, прибывшими в столицу Чечни для участия в мероприятии. На встрече, прошедшей в атмосфере дружбы, было решено провести заседание Совета сегодня, после совместного посещения могилы первого президента Чеченской республики Ахмеда Кадырова.

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