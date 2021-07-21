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Председатель УМК: Карабахская земля, куда мы годами мечтали вернуться, свободна

Председатель УМК: Карабахская земля, куда мы годами мечтали вернуться, свободна "Мы верим, что государство и народ восстановят наши земли. Потому что ради них пролита кровь наших шехидов".
Религия
21 июля 2021 г. 10:04
Председатель УМК: Карабахская земля, куда мы годами мечтали вернуться, свободна

"Мы верим, что государство и народ восстановят наши земли. Потому что ради них пролита кровь наших шехидов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхуль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении после совершения праздничного намаза в мечети “Тезепир”.

"Эта победа принадлежит народу. Карабахская земля, куда мы годами мечтали вернуться, о которой мы молились, свободна. Аллах претворил нашу мечту в жизнь", - сказал он.

Аллахшукюр Пашазаде также отметил большую поддержку Турции и Ирана в этой победе.

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Версия на английском языке CMO chairman: Karabakh lands, which we have dreamed of for years, liberated
Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "İllərlə yuxuda gördüyümüz Qarabağ torpaqları azaddır"

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