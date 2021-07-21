Председатель УМК: Карабахская земля, куда мы годами мечтали вернуться, свободна

"Мы верим, что государство и народ восстановят наши земли. Потому что ради них пролита кровь наших шехидов".

"Мы верим, что государство и народ восстановят наши земли. Потому что ради них пролита кровь наших шехидов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхуль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении после совершения праздничного намаза в мечети “Тезепир”.

"Эта победа принадлежит народу. Карабахская земля, куда мы годами мечтали вернуться, о которой мы молились, свободна. Аллах претворил нашу мечту в жизнь", - сказал он.

Аллахшукюр Пашазаде также отметил большую поддержку Турции и Ирана в этой победе.