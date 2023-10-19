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Председатель УМК: Гарегин II снабжал христианских религиозных лидеров ложной информацией

Председатель УМК: Гарегин II снабжал христианских религиозных лидеров ложной информацией Армянский католикос Гарегин II направил Всемирному совету церквей и христианским религиозным лидерам в целом ложную и клеветническую информацию.
Религия
19 октября 2023 г. 18:32
Председатель УМК: Гарегин II снабжал христианских религиозных лидеров ложной информацией

Армянский католикос Гарегин II направил Всемирному совету церквей и христианским религиозным лидерам ложную и клеветническую информацию касательно Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде, находящийся с рабочим визитом в Египте, на встрече с заместителем главы Коптской церкви Египта епископом Ирмией.

Председатель УМК рассказал, что после 44-дневной Отечественной войны и последней антитеррористической операции наблюдался рост антиазербайджанской пропаганды со стороны армянской диаспоры и армянской церкви, в том числе армянский католикос Гарегин II направил Всемирному совету церквей и христианским религиозным лидерам в целом ложную и клеветническую информацию.

Он рассказал о тяжелых последствиях армянской агрессии, актах вандализма, совершенных на территориях, 30 лет находившихся под армянской оккупацией, о разрушении большинства мечетей, их осквернении и содержании там животных, о разрушении христианских храмов.

Шейх-уль-ислам Пашазаде особо подчеркнул, что, как подтвердили международные наблюдатели, армянское население Карабахского региона добровольно покинуло территорию.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "II Qaregin xristian dini liderlərinə yalan və böhtan xarakterli məlumatlar göndərib"

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