Глава общины: Азербайджан является преемником богатого албанского наследия в Карабахе

Преемником этнического и религиозного наследия Албанской церкви является Албано-Удинская христианская община.

Преемником этнического и религиозного наследия Албанской церкви является Албано-Удинская христианская община.

Как сообщает Report, об этом глава Албано-Удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили заявил на X международной конференции "Кавказская Албания: религиозная и cоциальная жизнь".

Он отметил, что в Азербайджане, в частности в Карабахе, имеется богатое албанское наследие: "В этих районах находятся исторические памятники и христианские церкви. Азербайджан является преемником этого культурного наследия. Преемником религиозного наследия Албанской церкви является Албано-Удинская христианская община. Армяне хотят присвоить историю албан. Но на этих землях в Азербайджане у армян нет ни церквей, ни памятников. Эти образцы христианского культурного наследия принадлежат албанской церкви".

"Сегодня албано-удинская община имеет большую поддержку со стороны Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Бакинского международного центра мультикультурализма, Фонда Гейдара Алиева и обычных граждан Азербайджана. Пытаясь создать так называемую страну "Арцах" армяне намеревались присвоить нашу историю и культуру. Это наше наследие, они же занимаются сепаратизмом. Сегодня президент Ильхам Алиев оказывает нам самую большую поддержку", - добавил Мобили.