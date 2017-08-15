Председатель НСТР: Зачастую, используя в эфире иностранные языки, ведущие пытаются внести новшество

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Глобализованный мир увеличивает давление на национальные языки. С этой точки зрения мы должны усилить меры по защите нашего языка".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нушираван Магеррамли.

По его словам, для сохранения языка нужно сделать все возможное: "Зачастую, используя в эфире иностранные языки, ведущие пытаются внести новшество. Однако, каждый гражданин Азербайджана должен сделать все возможное для защиты чистоты азербайджанского языка. Один из беспокоящих нас моментов связан с быстрой речью ведущих. Ведущие должны избегать диалектного разговорного языка".

Председатель НСТР заявил, что в деле охраны языка на интеллигентов возлагается большая ответственность: "Я обращаюсь к представителям интеллигенции, чтобы они были главными защитниками чистоты языка. Очень жаль, что зачастую самый плохой пример иногда показывают сами же представители интеллигенции. Предстоит большая работа. Иногда представители интеллигенции не могут в эфире изъяснять свои мысли на азербайджанском языке. Хотя с нашей независимости проходит уже 26 лет".