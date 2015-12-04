​Председатель комитета: Впредь религиозное образование молодежи за рубежом не будет иметь значения

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "В исламе нет понятия религиозного знамени. Только во время битвы поднимались зеленые знамена. В азербайджанском флаге также используется зеленый цвет".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в ходе обсуждения проекта изменений в закон "О свободе вероисповедания".

По его словам, впредь религиозное образование молодежи за рубежом не будет иметь значения: "17-18-летняя молодежь при получении образования за рубежом, естественно, проникается религиозными ценностями этой страны и по возвращении пытается распространить здесь усвоенные знания. По этой причине я бы рекомендовал желающим получать образование в будущем продолжать обучение в Азербайджане. Впредь мы можем направлять молодежь, получающую религиозное образование, для продолжения обучения в зарубежные религиозные центры. Естественно, этот шаг может быть предпринят в будущем. Пока об этом речь не идет".