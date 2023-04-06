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Председатель комитета: В Азербайджане есть единая идеология против тех, кто использует религию для вражды

Председатель комитета: В Азербайджане есть единая идеология против тех, кто использует религию для вражды Азербайджан имеет единую идеологию и политический курс, противопоставленный наносящим вред религиозным течениям, силам, стремящимся с помощью религии распространять разделение, вражду, религиозный радикализм.
Религия
6 апреля 2023 г. 18:40
Председатель комитета: В Азербайджане есть единая идеология против тех, кто использует религию для вражды

Азербайджан имеет единую идеологию и политический курс, противопоставленный наносящим вред религиозным течениям, силам, стремящимся с помощью религии распространять разделение, вражду, религиозный радикализм.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

M.Гурбанлы подчеркнул, что Азербайджан является одним из образцовых государств, где господствуют мультикультурализм и толерантность, где представители различных народов, религиозных конфессий живут в условиях равноправия и взаимного уважения, в соответствии с традициями сосуществования.

"Идеология азербайджанства и проводимая государством политика, опирающаяся на национально-духовные ценности, не позволяют сегодня укорениться в обществе какой-либо вредной религиозной и политической мысли. В нашей стране готовятся национальные, патриотические, религиозные кадры, приверженные идеям государственности. Создание Азербайджанского института теологии по распоряжению президента Ильхама Алиева - очень большое историческое событие. В будущем религиозные деятели с высшим образованием, получившие образование в данном институте, станут силой, способной предотвратить шаги, предпринимаемые в нашей стране по формированию модели государственно-религиозных отношений какого-либо иностранного государства", - подчеркнул председатель комитета.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Azərbaycanın dindən istifadə edərək düşmənçilik yaymaq istəyənlərə qarşı vahid ideoloji xətti mövcuddur"

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