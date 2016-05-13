Председатель комитета: Платное обучение в Бакинском исламском университете создает трудности

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Мы справедливо запретили проводить религиозные обряды в мечетях лицами, получившими религиозное образование за границей. Это не только у нас - в других странах право проводить религиозные обряды в мечетях получают кадры, обучавшиеся внутри страны".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

"У нас есть образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой национальных религиозных кадров, также идет работа в связи с открытием новых учреждений. Мы намерены расширить деятельность по подготовке национальных кадров в религиозной сфере как с Управлением мусульман Кавказа (УМК), так и с другими организациями", - подчеркнул председатель комитета.

М. Гурбанлы добавил, что платное обучение в Бакинском исламском университете создает некоторые трудности: "Планируется в будущем перейти на бесплатное обучение в университете. То есть финансирование будет осуществляться посредством различных фондов, чтобы молодежь не стремилась поехать в страны с бесплатным религиозным образованием".