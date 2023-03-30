Председатель Госкомитета: Мы должны бороться с теми, кто использует фактор религии в политических целях

"Мы должны бороться с теми, кто использует фактор религии в политических целях".

"Мы должны бороться с теми, кто использует фактор религии в политических целях".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил на заседании на тему "Отношения между религией и государством в Азербайджане: реальная ситуация и перспективы".

По словам председателя, Азербайджан является демократическим государством, и поэтому никто не подвергается преследованиям за религиозные убеждения, и никто не может быть принужден к исповедованию религии: "Никто не может быть принужден к той или иной религии или исполнению того или иного обряда. Также нельзя препятствовать кому-либо исповедовать свою религию. Религия – очень чувствительный вопрос. Сегодня существуют страны, использующие религию в политических целях, и речь идет не только об исламе. Нет термина "исламский терроризм", есть радикалы и террористы, использующие в своих целях религию. Ни в одной из священных книг не содержится призыва к убийству людей. Если есть желающие использовать религию для достижения своих политических целей, обеспечения геополитических интересов, мы как государство, нация, должны противостоять им".