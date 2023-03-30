О нас

Председатель Госкомитета: Мы должны бороться с теми, кто использует фактор религии в политических целях

Председатель Госкомитета: Мы должны бороться с теми, кто использует фактор религии в политических целях "Мы должны бороться с теми, кто использует фактор религии в политических целях".
Религия
30 марта 2023 г. 17:26
Председатель Госкомитета: Мы должны бороться с теми, кто использует фактор религии в политических целях

"Мы должны бороться с теми, кто использует фактор религии в политических целях".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил на заседании на тему "Отношения между религией и государством в Азербайджане: реальная ситуация и перспективы".

По словам председателя, Азербайджан является демократическим государством, и поэтому никто не подвергается преследованиям за религиозные убеждения, и никто не может быть принужден к исповедованию религии: "Никто не может быть принужден к той или иной религии или исполнению того или иного обряда. Также нельзя препятствовать кому-либо исповедовать свою религию. Религия – очень чувствительный вопрос. Сегодня существуют страны, использующие религию в политических целях, и речь идет не только об исламе. Нет термина "исламский терроризм", есть радикалы и террористы, использующие в своих целях религию. Ни в одной из священных книг не содержится призыва к убийству людей. Если есть желающие использовать религию для достижения своих политических целей, обеспечения геополитических интересов, мы как государство, нация, должны противостоять им".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dini Komitənin sədri: “Biz siyasi məqsəd üçün din amilindən istifadə edənlərlə mübarizə aparmalıyıq”

Другие новости из категории

Фоторепортаж из мечети Гейдара - одной из крупнейших мечетей на Южном Кавказе
ФотоФоторепортаж из мечети Гейдара - одной из крупнейших мечетей на Южном Кавказе
30 марта 2023 г. 09:34
​​​​​​​Представители религиозных общин Азербайджана обратились к проживающим в Карабахе армянам
​​​​​​​Представители религиозных общин Азербайджана обратились к проживающим в Карабахе армянам
28 марта 2023 г. 15:29
Представители неисламских религиозных общин посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида
ФотоПредставители неисламских религиозных общин посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида
28 марта 2023 г. 14:23
Аллахшукюр Пашазаде встретился с лидером джафаритской общины Турции
Аллахшукюр Пашазаде встретился с лидером джафаритской общины Турции
27 марта 2023 г. 11:03
В Азербайджане начался месяц Рамазан
В Азербайджане начался месяц Рамазан
23 марта 2023 г. 00:00
Аллахшукюр Пашазаде и генсек ОИС обсудили перспективы сотрудничества
ФотоАллахшукюр Пашазаде и генсек ОИС обсудили перспективы сотрудничества
22 марта 2023 г. 16:35
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
21 марта 2023 г. 17:57
Председатель Управления мусульман Кавказа посетит Саудовскую Аравию
Председатель Управления мусульман Кавказа посетит Саудовскую Аравию
18 марта 2023 г. 14:25
В Баку обсудили роль международных организаций в борьбе с исламофобией
В Баку обсудили роль международных организаций в борьбе с исламофобией
16 марта 2023 г. 16:48
Аллахшукюр Пашазаде: Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер
Аллахшукюр Пашазаде: Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер
16 марта 2023 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi