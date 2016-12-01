Председатель Госкомитета: Каждый 6-й житель планеты живет в очаге конфликта

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время в регионах проживания 1.2 млрд. людей идут войны и происходят конфликты. Это означает, что каждый 6-й житель планеты живет в очаге конфликта".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в ходе выступления на конференции "Традиции религиозной толерантности на Кавказе и модель мультикультурализма Азербайджана", проходящей в Баку.

Он отметил, что за последние 15 лет в результате войн погибло 2,5 млн. людей: "В настоящее время только в Азии существует 31 очаг конфликтов и по числу конфликтов Азия находится на первом месте. В Африке также существуют очаги конфликта. Эти конфликты нельзя относить только к исламу. Войны и столкновения происходят и в других регионах, где распространены христианство и другие религии. Несмотря на наличие международных организаций, конфликты продолжаются и люди гибнут. В 2015 году число погибших в конфликтах по сравнению с 2008-м годом выросло в 3 раза".